Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Queste le sue dichiarazioni su Boban e Maldini: “È una cosa che mi fa stare quasi male. Però loro hanno dimostrato da dirigenti la serietà che avevano da calciatori. Io avrei fatto come Boban: non si indossa una maglia per niente. C’è la dignità prima di tutto”.