Castillejo pronto a prendersi il Milan: “Voglio restare per tanto tempo”

L’esterno spagnolo, in un’intervista rilasciata ad AS, ha spiegato le sue sensazioni sull’esperienza in rossonero: ““Ho sempre voluto avere successo qui e voglio rimanere in questo club per molto tempo. La verità è che il 2020 è iniziato bene: ho giocato ad ogni partita e ad un buon livello. Spero che continui così”.

” Il primo anno è stato di adattamento, è difficile mostrare il proprio valore giocando 15 minuti e una partita da titolare ogni due o tre settimane. Cambi quando ti mettono alla prova, al di là dei sistemi”.

Ibra? “È stato grandioso. È un ragazzo molto umile. Va d’accordo con tutti i suoi compagni di squadra, fuori dal campo è molto simpatico. Durante gli allenamenti sa dare consigli, è venuto per aiutarci: condividere lo spogliatoio e il campo con lui ti insegna molto”.