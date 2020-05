Castillejo: “Voglio rimanere e avere successo qui”

Samu Castillejo ha sempre lavorato duro per meritarsi una maglia da titolare e, dopo l’addio di Suso, ha avuto la possibilità di mettere in mostra le sue qualità e di trovare continuità. Il numero 7 rossonero però non si accontenta e, in un’intervista al quotidiano spagnolo AS, racconta i suoi obiettivi per il futuro. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ho sempre voluto avere successo qui, voglio rimanere in questo club per molto tempo. La verità è che il 2020 è iniziato bene: ho giocato ogni partita e a un buon livello. Spero che continui così”.