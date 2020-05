CdS – Baresi: “Romagnoli uno dei migliori, Gigio deve restare al Milan”

Nel giorno del suo sessantesimo compleanno, l’ex difensore del Milan Franco Baresi ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, trattando temi di attualità e parlando ovviamente di Milan: ecco un estratto della sua intervista:

UNA VITA DI MILAN

“Il momento più bello? Ne ho avuti tanti, di brutti molto pochi. Anche se la seconda retrocessione è stata molto brutta. Ho avuto un’infezione da stafilococco che mi tenne fuori da ottobre a febbraio, comprarono Venturi al mio posto ma fu un’annata balorda. Il più bello forse i primi due anni di Sacchi”.

MILAN DI IERI, MILAN DI OGGI

“La fase attuale del Milan non si può comparare con la mia storia, in ogni club ci sono cambiamenti. Ci sono stati cambi di proprietà, prima Berlusconi è rimasto trent’anni mentre oggi c’è tanta concorrenza. Non è semplice, ci sono tante regole come il Fair Play finanziario ma penso che il Milan possa tornare in alto”.

DONNARUMMA E ROMAGNOLI

“Conosciamo tutti le qualità di Alessio, è uno dei giocatori migliori che abbiamo in Italia. Ormai è al Milan da diversi anni e penso stia capendo cosa vuol dire indossare questa maglia. La fascia sembra un pezzo di stoffa ma fa effetti incredibili su chi la indossa. Donnarumma? Ora i tempi sono diversi e ci sono molte possibilità, ma gli consiglierei di rimanere, senza esitare”.