CdS – Gigio Donnarumma non vuole andare via

Gianluigi Donnarumma è il pezzo pregiato di casa Milan. Il giovane portiere, che sembra già un veterano, sembrerebbe fuori dai parametri societari a causa del suo altissimo stipendio ma la situazione potrebbe presto cambiare.

Il Corriere dello Sport infatti rivela che Gigio vuole andare incontro ai parametri imposti dalla società per un bilancio sano e quindi sarebbe disposto a scendere a compromessi per rimanere al Milan. Questo è quanto avrebbe dichiarato ad amici e conoscenti: le parti si vedranno sicuramente per ridiscutere il contratto in scadenza a giugno 2021