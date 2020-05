Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lega, visto il tour de force dei nerazzurri, unica delle semifinaliste impegnate nei recuperi, fa cambiare idea alla Lega: Napoli-Inter il 12, Juve-Milan il 13. Secondo il quotidiano sportivo, la prima città in cui si tornerà a giocare non sarà Torino, ma Napoli.

Domani dovrebbe arrivare, rendendo definitive (salvo emergenze) l’ufficialità dell’inversione da parte del Ministro della salute Speranza.