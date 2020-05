Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, ora che il governo ha dato il via libera agli allenamenti, seppur individuali, anche il Milan si prepara a riprendere con un paio di eccezioni. Mancano all’appello gli unici due giocatori che sono andati all’estero: Ibrahimovic e Kessie, ancora in forse sul giorno del rientro.