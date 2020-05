CdS – Serie A, nuova ipotesi: scudetto non assegnato e 2 retrocessioni

La FIGC, dovrà essere in grado di dirimere qualsiasi tipo di situazione gli si ponga davanti, in questo periodo così incerto e cupo. Secondo il Corriere dello Sport, in caso ci sia la decisione di non riprendere e far terminare il campionato con la classifica attuale (come hanno fatto in Ligue One), potrebbe operare cosi:

L’idea di Gravina è quella di far retrocedere due squadre e farne promuovere sempre due dalla Serie B, lasciando a 20 il numero di squadre nella massima serie; non assegnare lo scudetto, poichè le partite che restano da giocare sono tante e la differenza tra Juve, Lazio ed Inter è troppo poca per assegnare un vincitore anticipato. Sarà difficile evitare ricorsi se si deciderà di percorrere questa strada.