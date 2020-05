CdS – Tanti dubbi sulla ripresa, Coppa Italia a rischio: la settima andrebbe in Europa League

L’assemblea di Lega ha stabilito che gli scenari per poter tornare a giocare sono due: la settimana tra del 13-14 giugno, oppure quella del 20-21. In caso si decidesse di ricominciare il 13, ci sarebbero finestre sufficienti per chiudere sia il campionato, sia la Coppa Italia, essendo la deadline fissata il 2 agosto dall’UEFA. Se invece tutto slittasse di una settimana, le finestre non basterebbero.

Se la la Coppa Italia dovesse essere sospesa, la settima classificata in Serie A sarebbe direttamente qualificata all’Europa League.