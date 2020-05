Ralf Rangnick ha le idee chiare per il suo futuro Milan. Il 4-4-2 che ha in mente ripartirà da Hakan Calhanoglu, che il tecnico tedesco apprezza sin dai tempi del suo passato in Bundesliga

Calciomercato.com rivela infatti che il turco è talmente centrale nel progetto di Ragninck che questi ha chiesto espressamente il suo rinnovo a Gazidis che ha dato il suo assenso: il contratto in scadenza nel 2021 di Calhanoglu sarà presto ridiscusso con cifre al rialzo.