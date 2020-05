La Protezione Civile ha emanato l’odierno bollettino relativo all’emergenza Coronavirus. 1.639 persone guarite per un totale di 140.479. I morti sono stati solo 50 nelle ultime 24 ore, dato parziale in quanto la Lombardia non ha voluto dichiarare le sue vittime. Il totale dei casi in Italia, tra guariti e morti e positivi, ammonta a 229.858.