Zlatan Ibrahimovic e il Milan si continueranno ad amare ma a distanza. Dopo il ritorno di gennaio l’avventura dello svedese a Milano è ormai conclusa e il suo futuro è già deciso.

Come riporta Il Corriere della Sera infatti il campione si trasferirà all’Hammarby, club di cui detiene una parte delle quote, in cui chiuderà la carriera. L’addio al Milan si consumerà alla fine di questo campionato e un prolungamento contrattuale è da escludere.