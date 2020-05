Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milano dopo i due mesi trascorsi in Svezia. Il campione rossonero non è però convinto del suo futuro al Milan e vuole parlarne direttamente con Gazidis.

Il Corriere della Sera infatti riporta che l’attaccante ha chiesto un incontro per chiarire i progetti della società su di lui: lo intriga molto infatti l’offerta dell’Hammarby, club di cui possiede una parte delle quote azionarie. Il suo futuro a Milano è sempre più in dubbio.