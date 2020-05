CorSera – Jovic, out tre mesi per infortunio in casa. Il padre: “È terribile, Luka è depresso”

Come riporta il Corriere della Sera, l’attaccante del Real Madrid Luka Jovic si è infortunato tra le mura di casa. La frattura extra-articolare nell’osso del calcagno del piede destro, lo costringerà a stare fuori dai campi di gioco per i prossimi 3 mesi. Il padre ha sottolineato questa situazione rimanendo sconcertato da una situazione del genere, queste le sue parole:

DEPRESSIONE

“È terribile. Siamo rimasti sorpresi da questa notizia. Non ce l’aspettavamo. Si stava preparando a casa, a Belgrado, secondo il programma d’allenamento del club: durante un esercizio ha provato un grande dolore. Non immaginavamo potesse essere una cosa così grave. Non si sa ancora nulla, saranno necessari esami più dettagliati per sapere quanto tempo dovrà rimanere fermo”.