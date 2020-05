CorSera – Sospiro di sollievo per il Milan: Ibra può tornare in campo già ad inizio Luglio

Il peggio è passato. Nessun problema al tendine di Achille. Nessun infortunio da fine carriera. E come prevedibile, nessuna voglia di smettere per Ibra.

Ibra ha già iniziato le terapie a Milanello

Come riportato dal Corriere della Sera, gli esami strumentali non hanno evidenziato interessamento del tendine, ma “solo” una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro.

Non un infortunio da niente, ma nemmeno quello delle prime impressioni. Ibra dovrà stare fermo ai box per circa quattro settimane e potrebbe tornare in campo già all’inizio di luglio.

Un nuovo consulto medico è previsto fra 10 giorni. Nel frattempo, Ibra è tornato a Milanello dopo gli esami strumentali, intenzionato più che mai a bruciare i tempi e tornare in campo prima possibile.