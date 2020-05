CorSport – Ibra torna in Italia: scatta la missione doppia cifra

Sarebbe la sedicesima volta. Zlatan Ibrahimovic ha segnato più di 10 gol in stagione per 15 volte in carriera e le 12 partite che rimangono alla chiusura della stagione rossonera, potrebbero essere lo stimolo giusto per lui.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il fuoriclasse svedese torna oggi in Italia e dopo aver affrontato la quarantena obbligatoria, potrà tornare in gruppo.

Poco male. Ibrahimovic infatti, ha trascorso il periodo di lockdown italiano in Svezia, dove ha potuto continuare gli allenamenti con l’Hammarby. Adesso, verrà a seguito a distanza dai preparatori rossoneri.

Per lui, il ritorno a Milano è stato trionfale e adesso, rimagono due obiettivi per mettere la ciliegina sulla torta. Quello individuale, riguardante la doppia cifra. E quello di squadra, che riporterebbe il Milan nelle competizioni europee.

Non proprio due cosine da niente. Ma per uno come Ibra, niente sembra impossibile.