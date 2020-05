Costacurta: “Cessione Donnarumma? Si potrebbero prendere tre buoni giocatori”

Alessandro Costacurta, ex difensore e bandiera del Milan, ha parlato della possibile cessione di Gianluigi Donnarumma. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport:

“Se la filosofia è quella di costruire un gruppo di under 23 con determinati paletti di ingaggio, Donnarumma non rientra in questi parametri. E credo che, grazie alla sua cessione, si possono prendere tre buoni giocatori come i vari Bennacer, Theo Hernández e Rebic. L’importante è che però abbiano la personalità per giocare a San Siro. Paolo l’ha capito e quest’anno è riuscito a beccare sul mercato gente con personalità”.