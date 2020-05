Costacurta: “Ibra? È in ritardo rispetto agli altri, per me non resta”

Dura stoccata quella di Alessandro Billy Costacurta nei confronti di Zlatan Ibrahimovic. Secondo l’ex difensore rossonero, l’attaccante svedese è troppo indietro di condizione rispetto ai suoi compagni, perciò non rimarrà al Milan la prossima stagione. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

“Ibrahimovic secondo me non resta. Mi sembra abbastanza chiaro da quello che è successo negli ultimi tempi: è arrivato in ritardo rispetto agli altri, stanno per andare via o sono andati via i suoi punti di riferimento”.