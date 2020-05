L’attaccante spagnolo Denis Suarez, in passato vicino ai rossoneri, ha confessato l’effettiva proposta del Milan, prontamente però rispedita al mittente. Ecco le sue parole, rilasciate al portale The Athletic:

“La verità è che rifiutai i due club di Siviglia, così come il Milan, e scelsi l’Arsenal. Presi il rischio di andare via in prestito. Avrei potuto firmare per gli altri club un contratto quadriennale o quinquennale. Questo dimostra quanto volessi giocare nei Gunners”.