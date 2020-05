Dalla Francia: il PSG molla Bakayoko: Milan in vantaggio, ma i parigini puntano Bennacer

Secondo quanto riportato da Le10Sport, il PSG avrebbe rinunciato a Tiemouè Bakayoko, centrocampista del Monaco, in prestito dal Chelsea. Il club parigino aveva individuato nel classe 1994 un possibile rinforzo per la prossima sessione di mercato, ma l’emergenza Coronavirus ha ridotto pesantemente le possibilità economiche, rendendo complicato l’investimento per l’ex rossonero.

Stando a quanto riferito dal portale francese ora è il Milan ad essere in vantaggio sul giocatore, ma c’è comunque da battere la concorrenza del West Ham. Nel caso Bakayoko dovesse tornare sotto le guglie del Duomo, il PSG potrebbe fiondarsi su Ismael Bennacer, che piace molto alla dirigenza parigina.