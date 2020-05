Non solo il ritorno di Ibra. Non solo il rinnovo di Donnarumma. Il Milan sembra particolarmente attivo sul mercato e, secondo quanto riportato da AS, avrebbe messo gli occhi sul giovane Escobar.

Escobar ha realizzato 2 reti nelle 3 presenze stagionali in Youth League

Classe 2002, Jordi Escobar è una prima punta moderna, forte fisicamente e in grado di dialogare con i compagni. Il fatto di non esser stato aggregato alla prima squadra, potrebbe convicerlo a lasciare il Valencia.