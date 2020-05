Dalla Svezia: L’Hammarby potrà essere nel futuro di Ibrahimovic

Le voci sul futuro di Zlatan Ibrahimovic vengono ulteriormente alimentate dalla Svezia. Secondo quanto riporta un noto giornale del paese scandinavo, l’Hammarby, club con cui Ibra si è allenato in questi mesi e ne possiede anche una quota, potrebbe essere la prossima destinazione del campione svedese.

Una suggestione al momento non particolarmente calda, ma questi due mesi di allenamento per Ibra, potrebbero essere serviti a conoscere meglio la squadra. Nel frattempo, Zlatan torna in Italia dove, con ogni probabilità terminerà la stagione con la maglia del Milan.