Jasper Jansson, ds dell’Hammarby, ha parlato della possibilità di vedere Zlatan Ibrahimovic in Svezia la prossima stagione: “Credo ci sia una possibilità. Al momento lui non ha detto nulla a riguardo e io non devo di certo dirgli che lo vogliamo qua. Lui non si esporrà fino a quando non sarà sicuro al 100%”.

Parole che fanno sognare i tifosi dell’Hammarby, club in parte anche di Ibra, diventato co-propietario lo scorso novembre.