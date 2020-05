Denzel Dumfries, terzino destro del PSV, negli ultimi giorni è stato accostato al Milan. A tal proposito, il difensore ha così risposto alla domanda di Fox Sports se comprerà a suo figlio, che nascerà a breve, un body del Milan: “No, non ancora (ride. ndr). Forse non ancora, forse si, forse no. Dobbiamo solo aspettare e vedere”.