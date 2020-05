F. Galli: “Spero che Donnarumma rimanga, la squadra è competitiva”

Oggi Filippo Galli, ex giocatore e Direttore del Settore Giovanile del Milan, ha coinvolto i tifosi in un AMA (ask me anything) su Reddit. L’ex difensore ha risposto a tante domande, di cui molte riguardanti gli attuali giocatori rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni:

“La carriera di Donnarumma sarà tutta al Milan oppure andrà via? Da tifoso del Milan mi piacerebbe che rimanesse. Cosa ne penso di Musacchio? È un buon difensore centrale. Daniel Maldini diventerà stabilmente un giocatore della prima squadra? Lo speriamo. Di sicuro è un giocatore di talento. Guardando la rosa attuale del Milan come si potrebbe rendere ancora più competitiva? È una domanda difficile a cui rispondere. Se devo essere onesto io penso che la squadra sia già competitiva”.