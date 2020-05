Fase 2, al mare dal 23 maggio: la riapertura delle spiaggie

Programmata per il 23 maggio la riapertura degli stabilimenti balneari in Emilia Romagna. Si torna in spiaggia quindi, ma con distanziamento sociale e una lunga lista di accorgimenti da seguire.

L’avvio della stagione balneare è stato anticipato di 2 giorni

Le linee guida previste per gli stabilimenti balneari hanno previsto tre punti fondamentali da rispettare: distanze di sicurezza, steward e pulizia.

DISTANZA DI SICUREZZA. I protocolli prevedono una superficie minima a ombrellone di 12 metri quadrati. In pratica almeno 3 o 4 metri tra paletti degli ombrelloni e file. Tra le attrezzature di spiaggia ocme le sdraio o i lettini, dovrà esserci almeno un metro e mezzo di distanza.

STEWARD. In spiaggi saranno presenti degli steward appositamente formati e incaricati di accompagnare gli ospiti all’ombrellone o al lettino. Per quanto riguarda i pasti, questi saranno consegnati sotto l’ombrellone o consumati nelle aree di ristorazione che consentono il rispetto del distanziamento sociale.

PULIZIA. I servizi igienici, le docce e le cabine dovranno essere pulitee disinfettate ad ogni cambio di clientela e alla fine di ogni giornata.

Nelle spiagge libere, i Comuni potranno disporre l’ingresso contingentato.