Al momento, i principali campionati europei sono ancora bloccati, ma si sta lavorando per ripartire al più presto. In quest’ottica, la FIFA starebbe studiando un piano con le norme di sicurezza necessarie per poter finalmente ripartire.

Secondo quanto riportato da Marca, tra le diverse ipotesi sul tavolo ci sarebbe quella di introdurre 5 cambi a partita. Rigettata invece la proposta della FA di disputare gare da 45′ minuti per portare al termine la stagione.