Gazzetta – Donnarumma è un rebus: in caso di partenza si valuta la soluzione interna

Il Milan ci proverà. Ma in caso di mancato rinnovo, Gigio Donnarumma potrebbe lasciare Milano già questa estate. Il suo contratto scade nel 2021 e una partenza a zero non è nei programmi della società.

Donnarumma ha il contratto il scadenza nel 2021

Donnarumma guadagna attualmente 6 milioni di euro e pensare a un aumento dell’ingaggio sembra impossibile, specie per l’idea di tetto salariale che la società vuole imporre da adesso in poi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club proverà a far leva sull’amore di Gigio per la maglia rossonera. In caso di partenza, si valutano le soluzioni interne. Reina continua a dare garanzie e Pizzari potrebbe fare da vice.

Fuori da ogni progettualità la permanenza di Begovic, il cui contratto scade a fine stagione.