Gazzetta – Due nomi nuovi per il futuro del Milan: Quaresma e Dumfries

Rivoluzione. Totale. In casa Milan ci si prepara alla ripresa del campionato e non solo. A tenere banco è infatti il calendario di mercato che, in caso di approdo in panchina di Ralf Rangnick, potrebbe sconvolgere la rosa.

La società starebbe infatti pensando a un investimento da 75 milioni di euro con l’aggiunta della metà del ricavato dalle vendite. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero due i nomi nuovi per il futuro: Quaresma e Dumfries.

Quaresma ha accumlato 23 presenze in stagione nella Liga Revelacao

EDUARDO QUARESMA. Centrale difensivo classe 2002 in forza allo Sporting Lisbona, Quaresma è già stato sondato dai dirigenti rossoneri che avrebbero anche formulato una prima offerta. Il Milan avrebbe messo sul piatto 5 milioni e il cartellino di Laxalt. Offerta rifiutata e nuovi tentativi nelle prossime settimane. Per il difensore però si parla anche di rinnovo e possibile clausola da 45 milioni.

DENZEL DUMFRIES. Per il terzino destro olandese del PSV si è ipotizzato uno scambio con Ricardo Rodriguez. Anche in questo caso la prima risposta è stata negativa.