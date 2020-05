Gazzetta – Gazidis, è tempo di scelte: quale futuro per Gigio, Maldini e Ibra?

Scelte. Di quelle che fanno la differenza. Di quelle che segnano la storia. Almeno quella di un club. Ivan Gazidis sarà costretto a prenderne tante nei prossimi giorni. Sul piatto, la permanenza in rossonero di Donnarumma, Ibra e Maldini.

Gazidis è amministratore delegato e direttore generale del Milan dal 2018

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gazidis dovrà imboccare una strada e valutare tutte le conseguenze. Da risolvere ci sono le grane derivanti dal possibile approdo in panchina di Rangnick.

Come raccontato più volte in questi giorni, l’ex tecnico dell’RB Lipsia è il candidato numero uno per il futuro rossonero ma il suo approdo al Milan comporterebbe diversi problemi.

Il primo, riguarderebbe la permanenza di Maldini. La bandiera rossonera ha ribadito più volte di volere un ruolo importante in società e l’arrivo di un accentratore come Rangnick potrebbe allontanarlo. Anche perchè le frecciatine tra i due, non si sono fatte attendere.

Il secondo problema sarebbe il rinnovo di Ibra. Lo svedese ha dichiarato di volere un progetto che lo stimoli e in cui si senta ancora protagonista. La ventata di novità in panchina e l’assenza di Maldini però, non sarebbero una garanzia di permanenza. Anzi.

Terzo, l’ennesima rivoluzione e l’abbassamento del tetto salariale potrebbero spingere lontano da Milanello anche Donnarumma. Non proprio l’ultimo degli arrivati.

Insomma, non saranno giorni semplici per Gazidis.