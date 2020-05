Gazzetta – Ibra pronto a tornare in Italia

Dovrà osservare quattordici giorni di isolamento domiciliare ma, l’imminente ritorno in Italia di Ibra, rimane una buona notizia per tutto il popolo rossonero.

Ibra si è allenato in Svezia con l’Hammarby durante il lockdown italiano

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo svedese ha dato disponibilità al rientro a Milano. Dipendesse da lui, rimarrebbe ancora un po’ in Svezia ma, visto l’inizio della fase 2 in Italia, può tornare nel Bel Paese.

Ibra una volta atterrato in Italia, dovrà sottoporsi ai controlli medici previsti dal protocollo e osservare l’siolamento.