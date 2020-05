GdS – Battaglia per i diritti Tv: buco da 233 milioni

Tra la Lega Serie A ed i broadcaster sta nascendo una vera e propria battaglia sul fronte di pagamento della sesta rata. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Sky, Perform (Dazn) e Img devono ancora versare la sesta rata da 233 milioni di euro complessivi entro la fine di questa stagione calcistica. Mercoledì ci sarà in seduta stante un’assemblea per andare al nocciolo del problema e cercare di trovare una soluzione concreta. Le Tv chiedono dalla loro uno sconto pesante, circa 120 milioni in caso di ripresa e il doppio in caso di stop definitivo, numeri che potrebbero portare lo scontro sul piano legale.