GdS – Calhanoglu l’intoccabile. Anche Ranginck lo chiama

Se il Milan, su chi possa essere confermato o meno nella prossima stagione ha alcuni dubbi, per Rangnick Hakan Çalhanoğlu è intoccabile. Il tecnico tedesco come riporta La Gazzetta dello Sport, ha chiamato il centrocampista garantendogli fiducia e l’autorità di essere uno degli elementi da cui ripartire.

Giocatore adattabile in più ruoli, il turco con cittadinanza tedesca è diventato un intoccabile. Tutti gli allenatori lo hanno confermato e hanno puntato su di lui, nonostante non avesse mai brillato in maniera significativa. Un altro indizio importante dunque in chiave rinnovo, con il contratto di Çalhanoğlu che scade nel 2021 che potrebbe essere presto prolungato.