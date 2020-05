GdS – Castillejo: “Voglio rimanere in questo club per molto tempo. L’arrivo di Zlatan è stato grandioso”

Samu Castillejo ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, si è espresso sul suo futuro, sul fatto che vorrebbe ricominciare a giocare e rimanere più lungo possibile al Milan:

“Il calcio è la mia passione, è quello che mi piace fare. Mi manca e voglio iniziare. Spero che la situazione migliori e ci siano condizioni per giocare di nuovo. Ho sempre voluto avere successo qui e voglio rimanere in questo club per molto tempo. Il 2020 è iniziato bene, ho giocato sempre e su un buon livello. Spero che continui così”.

Infine si pronuncia anche su Ibra, e sul suo comportamento con gli altri membri della squadra:

“L’arrivo di Zlatan è stato grandioso. È un ragazzo molto umile. Va d’accordo con tutti i compagni, fuori dal campo è molto simpatico. Durante gli allenamenti sa dare consigli, è venuto per aiutarci: condividere lo spogliatoio e il campo con lui ti insegna molto”.