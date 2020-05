GdS – Futuro in bilico per Rebic se dovesse arrivare Rangnick

Il futuro di Ante Rebic al Milan rimane tutt’altro che certo. Il croato nonostante la splendida seconda parte di stagione e tre mesi di fuoco ora potrebbe essere rispedito al mittente. Il motivo? Ralf Rangnick. Già, i due hanno già lavorato insieme, ma le cose non andarono bene.

Nel 2014, Rangnick, allora direttore sportivo del Lipsia, lo portò in Germania, ma tra il giocatore e il tecnico Alexander Zorniger non scoppiò la scintilla. Così si creò la frattura anche con il Professore.

Altro fattore che non favorirebbe il croato è il modulo. Il 4-4-2 proposto da Rangnick non lo entusiasma. Ora la palla passa a Rebic, che dovrà decidere se provare a ricredere il Professore oppure tornare in Germania.