GdS – Futuro Milan, i colloqui con Gazidis saranno decisivi: per ora Zlatan verso il sì, mentre Maldini ci pensa

Il futuro del Milan passa da Gazidis, che in questi giorni dovrà schiarirsi le idee ed essere pronto a modellare il Milan della prossima stagione, società compresa. I due volti più critici e più in dubbio sul taccuino del dirigente sportivo sono Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic.

Sul primo ci sono tanti dubbi: visto anche il licenziamento di Boban, che per l’ex leggenda del Milan è stata una perdita importante. Sarebbe anche una scelta di coerenza quella di non continuare con i rossoneri.

Per il futuro dello svedese invece bisogna ripartire dalle sue parole di qualche giorno fa: “Per ora ho un contratto e dobbiamo vedere come finiranno le cose lì”.

L’idea è quella di prolungare la permanenza di Zlatan, ma Gazidis attenderà conferme, sia in panchina, sia sul progetto, e sulle strategie che si vorranno prendere, ma la sensazione è quella di continuare insieme.