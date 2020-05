GdS – Ibra fa crack: oggi gli esami ma ripresa della stagione compromessa

La ripresa del campionato è ancora lontana ma Zlatan Ibrahimovic potrebbe non prendervi parte. L’infortunio di ieri tiene in apprensione i tifosi rossoneri che potrebbero aver perso la possibilità di vedere il campione svedese di nuovo in campo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti il calciatore è andato incontro ad un serio problema che può avere tre possibilità: stiramento, strappo ai gemelli o rottura del tendine d’Achille. In ogni caso il suo ritorno in campo è in dubbio, anche se se ne saprà di più dopo gli esami di oggi, e tutto l’attacco rossonero graverà su Rafael Leao.