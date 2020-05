GdS - Ibra, messaggio in codice: “Se non ti piace giocare con un vincente allora non giocare...”

Il solito, indecifrabile, Zlatan Ibrahimovic. Ieri sera, sul suo profilo Instagram, Zlatan ha pubblicato un post riguardante The Last Dance, documentario su Michael Jordan. La descrizione? Un messaggio in codice tutto da capire che recita così: “Se non ti piace giocare con un vincente allora non giocare”.

Che sia un indizio sul suo futuro? Probabilmente sì, come spiega la Gazzetta dello Sport. Certamente lo svedese rimarrà al Milan fino alla conclusione della stagione, ma l’ipotesi rinnovo rimane sempre una grande incognita. Le settimane passate in Svezia ad allenarsi con l’Hammarby fanno pensare ad un suo futuro lì, da giocatore proprietario. Ma da vincente qual è, questa potrebbe essere una mossa per fare pressione sulla società, ancora indecisa sul futuro rossonero. Zlatan ha sempre le idee chiare.