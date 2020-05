Dovrà affrontare 14 giorni di quarantena, ma il suo ritorno a Milano, è sempre una grande notizia per il popolo rossonero.

Ibra si è allenato in Svezia con l’Hammarby durante il lockdown italiano

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ibra è atteso in Italia tra domani e sabato. Dopo essersi allenato in Svezia con l’Hammarby, squadra della quale è co-proprietario, c’è grande attesa per rivederlo a Milanello.

Ibra is back. Anche stavolta.