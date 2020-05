Zlatan Ibrahimovic potrebbe rientrare in Italia già oggi, come riporta la Gazzetta dello Sport. Ancora non c’è la piena certezza, certo è che Ibra non ha assolutamente voglia di perdere il ritmo di allenamento che si è guadagnato con l’Hammarby in questi giorni, dove ha avuto la possibilità di tenersi in forma nella squadra di cui è co-proprietario. Infatti, al rientro, Zlatan sarà obbligato alla quarantena per 14 giorni, che penalizzerebbe i suoi allenamenti.