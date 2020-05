GdS – Il Milan fa ripartire il calcio: semifinale di Coppa Italia il 12 giugno

Il calcio italiano riparte dal Milan. I rossoneri scenderanno in campo per la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus il 12 giugno, aprendo così al ritorno dello sport più amato nel paese.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come il trofeo manca dal 2003 nella bacheca rossonera e tornare a vincerlo darebbe un sapore diverso alla stagione. Metà della rosa inoltre non ha mai vinto alcun titolo e il fattore campo non sarà decisivo a porte chiuse. Scontata però l’assenza di Ibrahimovic: in attacco ci saranno Rebic e Leao.