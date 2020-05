GdS – Inter, Juve e Milan contrarie a ripartire con la Coppa Italia, nerazzurri pronti a schierare la Primavera

Un ritorno alla normalità. Anche a quella fatta di polemiche. Inter, Juve e Milan non hanno infatti accolto di buon grado la decisione di ripartire con la Coppa Italia il 13 Giugno.

Inter, Milan e Atalanta sono contrarie alla ripresa con i recuperi mancanti

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i club in questione sarebbero irritati dal forcing iniziale al quale dovrebbero sottoporsi dopo più di tre mesi di inattività. C’è la possibilità che si giochi 3 volte in 5 giorni.

A guidare la protesta è la formazione nerazzurra che con l’attuale calendario potrebbe giocare consecutivamente la semifinale a Napoli, la finale a Roma e la prima del rientro in campionato.

I nerazzurri hanno inoltre una gara da recuperare e, anche nel caso in cui si desse priorità ai recuperi, giocherebbero 3 gare consecutive. Non proprio una passeggiata di salute. Ecco perchè il club ha minacciato di scendere in campo a Napoli con la Primavera.

Oggi intanto il Consiglio di Lega deciderà le modalità di ripresa con la comunicazione della composizione dei primissimi turni. Da stabilire anche gli orari. Si parla delle 17.15, 19.30 e 21.45. La volontà delle società è quella di tornare in campo nelle ore serali.