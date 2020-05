Le difficoltà causate dal Coronavirus non sono minori in altri paesi. A causa del blocco dei voli e delle difficoltà di espatrio Frank Kessié è tornato solo una settimana fa a Milano e quindi non può ancora allenarsi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti il calciatore è tenuto alla quarantena di 14 giorni e potrà unirsi ai suoi compagni solo la prossima settimana.