GdS – La Serie A riparte: Gabbia e Saelemaekers forze fresche contro l’afa

Sarà un’estate calda per il Milan. Sotto tutti i punti di vista. Dal probabile cambio in panchina, fino ai rinnovi contrattuali di big come Donnarumma e Ibra. Il tutto, con una stagione da completare sotto il sole cocente dell’estate italiana.

Gabbia ha già collezionato 4 presenza in stagione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in questo scenario inedito, Stefano Pioli potrebbe aver bisogno di nuovo risorse per giocarsi le ultime carte. Tra queste, due giovani come Gabbia e Saelemaekers.

Gabbia era già stato lanciato al centro della difesa rossonera prima che il “lockdown” fermasse tutto. Saelemaekers negli spezzoni avuti a disposizione aveva mostrato buona personalità.

Adesso, visti gli impegni ravvicinati e le mille vicissitudini in casa Milan, i ragazzi potrebbero avere una nuova opportunità. Per il presente e per il futuro.