GdS – Le cure di Ibra: in Svezia per 7 giorni in famiglia

Zlatan Ibrahimovic, durante questo lungo periodo di pandemia, ha continuato ad allenarsi con l’Hammarby, squadra di cui è co-proprietario. Nei primi giorni di ripresa dell’allenamento con il Milan però il polpaccio ha fatto crack. L’infortunio ha un po’ preoccupato lo svedese, che per fortuna non dovrà stare troppo lontano dai campi di gioco.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Ibra invece di rimanere da solo a Milano, ha avuto il permesso da parte della società di tornare in Svezia dalla sua famiglia per una settimana. I giochi non sono ancora esclusi, e, polpaccio permettendo, Ibra potrà tornare a dare il suo contributo alla causa rossonera.