GdS – L’infortunio a Ibra spalanca le porte a Leao

Zlatan Ibrahimovic probabilmente non riuscirà a tornare in campo per la ripresa del campionato. Il Milan deve guardare in casa per la sua sostituzione e la scelta non può che ricadere su Rafael Leao.

La Gazzetta dello Sport ricorda che il giovane portoghese ha segnato due gol per poi sparire dai radar. Sarà lui a fare coppia con Ante Rebic per il resto del campionato e questa sarà la sua grande occasione. Ci si aspetta da lui soprattutto un cambio di mentalità: è andato troppe volte in panchina per via di un’applicazione non ottimale in allenamento.