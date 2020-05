GdS – Maldini incompatibile con Rangnick: con lui, probabile l’addio

Due indizi fanno una prova. Specie se arrivano dai diretti interessati e viaggiano nella stessa direzione. Paolo Maldini e Ralf Rangnick hanno detto la loro sul futuro (rossonero) e, in caso di arrivo del tedesco a Milano, le strade dei due sembrano destinate a dividersi.

Maldini è l’attuale direttore dell’area sportiva rossonera

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le dichiarazioni di Maldini che “col dovuto rispetto” aveva definito Rangnick un profilo non adatto al Milan e quelle del tecnico, che si è detto influente anche nell’ambito dirigenziale, non farebbero ben sperare in vista di una convivenza tra i due.

Maldini non ha intenzione di derogare ad un ruolo di primo piano e non accetterebbe un ridimensionmento della sua posizione. Nel frattempo però. dopo lo standby da quarantena, il nome del tecnico è tornato a circolare con insistenza e il futuro sembra già scritto.

Le voci che arrivano da Milanello parlerebbero già di idee di mercato e progetti futuri. Progetti nei quali, vista così, sembra proprio difficile rientri Maldini.