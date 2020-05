GdS - Milan, politica di autofinanziamento con i giovani, ma se dovesse arrivare un senior...

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan per poter provare a costruire nel tempo una squadra forte e competitiva, dovrà seguire la politica di squadre come Ajax e Arsenal: autofinanziamento. Secondo la rosea infatti, la possibilità di cedere giocatori giovani e di prospettiva, potrebbe garantire alla lunga la possibilità di investire su più fronti possibili e costruire nel tempo una rosa competitiva. Se dovesse un senior, si farà il possibile per inserirlo nella rosa della prossima stagione.