GdS – Milan, il budget per il mercato diminuisce a causa del Coronavirus

Il Milan non sta attraversando di certo un momento facile dal punto di vista societario. Prima il saluto a Boban, ora i dubbi sul futuro di Maldini e Pioli con l’ombra incombente di Rangnick. Insomma le incertezze sono tante. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, inoltre, il budget stanziato per il calciomercato di 100 milioni di euro è diminuito a 75, ai quali verranno aggiunti metà del ricavato delle cessioni. Tutto ciò a causa del Covid-19 che ha portato spese non previste nelle casse rossonere.