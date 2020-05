GdS – Pioli e la speranza di rimanere: serve un grande risultato

Se le voci di mercato sul possibile arrivo di Rangnick si fanno sempre più insistenti, per l’attuale allenatore dei rossoneri Stefano Pioli non è un problema. Come riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il tecnico è tornato a Milanello ed è felice di allenare, nella speranza di soddisfare le richieste della società e portare il Milan più in alto possibile, magari provando a vincere la Coppa Italia. In questo caso le scelte legate al suo futuro potrebbero capovolgersi, con il prolungamento di contratto e magari la possibilità di guidare il mercato assieme al direttore sportivo Federic Massara.